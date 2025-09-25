Scoperti 3 lavoratori in nero nel cantiere della rete idrica, maxi multa da 20mila euro

Denunciato il titolare

CASAPULLA – Controlli serrati dei Carabinieri sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel pomeriggio di martedì 23 settembre 2025, i militari della Stazione Carabinieri di San Prisco, con il supporto del personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Caserta, hanno ispezionato un cantiere edile in via Circumvallazione a Casapulla.

Il sito, destinato a interventi sulla rete idrica comunale, era gestito da una società del casertano. Gli accertamenti hanno fatto emergere gravi irregolarità: l’azienda operava senza la necessaria autorizzazione dell’ente e impiegava tre lavoratori “in nero”, privi quindi di regolare contratto.

Non solo. È stata inoltre riscontrata la mancata sorveglianza sanitaria dei dipendenti, obbligo previsto dalla normativa per garantire la tutela della salute dei lavoratori.

Al termine delle verifiche, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà l’amministratore unico della società. Nei suoi confronti è stata applicata un’ammenda di 5.695,36 euro e disposta la sospensione immediata del cantiere.

Contestualmente è stata elevata anche una sanzione amministrativa pari a 15.066,66 euro per l’impiego dei tre operai irregolari.

L’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata dell’esito dell’operazione, che si inserisce nell’ambito di una più ampia campagna di controlli finalizzata a contrastare lo sfruttamento del lavoro e ad accrescere i livelli di sicurezza nei cantieri della provincia.