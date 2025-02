Scoperto capannone con 80mila euro di batterie per auto rubate. Nei guai 53enne casertano

Ben 25 bancali di batterie per autovetture e mezzi pesanti risultate oggetto di furto nelle Marche

FRIGNANO/CASTEL VOLTURNO – Erano ancora accatastate sui bancali le 596 batterie per autovetture e mezzi pesanti, oggetto di furto, rinvenute dai carabinieri in un deposito a Frignano.

Quando i militari della locale Stazione sono entrati nel capannone hanno immediatamente avuto il sospetto di trovarsi difronte a della merce rubata.

Le batterie, di vario amperaggio, posizionate per tipologia su 25 pedane, erano ancora confezionate così come erano state rubate nel fine settimana tra il 18 e il 20 gennaio u.s., in Monterubbiano, provincia di Fermo, presso un deposito della società FIB SPA.

In quella circostanza, i malviventi, forzarono il lucchetto d’ingresso del magazzino della citata società e, utilizzando il traspallet ivi presente, caricarono su dei camion i pallets di batterie, allontanandosi e facendo perdere le loro tracce.

Le batterie rinvenute, il cui valore commerciale si aggira intorno agli 80.000,00 €, verrà restituito all’avente diritto.

Il 53enne di Castel Volturno, locatario del deposito, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione.