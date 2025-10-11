Market della droga in un appartamento: 4 ARRESTI. I pedinamenti, la consegna all’esterno di una nota discoteca, le dosi lanciate dalla finestra e il tentativo di fuga di una donna

Il blitz è scattato intorno alle 23.00, dopo un’attività di osservazione mirata nei pressi di una nota discoteca di via Nazionale Appia e di un appartamento di quel centro

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAPULLA – Operazione antidroga dei Carabinieri nella notte tra venerdì e sabato a Casapulla, nel casertano. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato quattro persone e sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, tra cocaina, crack e hashish, per un totale di oltre 1,2 chilogrammi, insieme a materiale per il confezionamento e denaro contante.

L’operazione

Il servizio è stato condotto con l’impiego di militari sia in abiti civili e auto civetta, sia in divisa, coordinati dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere.

L’intercettazione del pusher

Intorno alle 23.55, i militari hanno notato arrivare una Fiat 500X bianca. Alla guida un giovane in atteggiamento sospetto.

Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, dopo essere sceso dall’auto ha prelevato 13 involucri blu contenenti crack e 13 involucri gialli con cocaina (circa 25 grammi complessivi) da una buca postale di un vicino edificio, nascondendoli poi all’interno dell’abitacolo dell’auto in uso.

Subito dopo, si è diretto verso la discoteca, dove all’esterno ha incontrato un secondo ragazzo. A quel punto, le pattuglie sono intervenute bloccando entrambi i sospetti.

Nel corso della perquisizione, sotto il rivestimento interno dell’auto sono state trovate le dosi di droga appena prelevate.

Il giovane incontrato dal pusher, invece, aveva con sé una pochette con 650 euro e un mazzo di chiavi che aprivano il cancello pedonale, la porta e la buca postale dell’appartamento.

Scoperta la base dello spaccio

La perquisizione all’interno dell’abitazione ha richiesto l’intervento forzato dei carabinieri: la porta era chiusa con un chiavistello interno e, poco prima dell’irruzione, dal balcone della cucina era stata lanciata una busta risultata contenere 400 grammi di cocaina e 80 grammi di hashish.

All’interno sono stati trovati un 45enne e una 35enne, quest’ultima fermata mentre tentava di fuggire.

L’appartamento è apparso subito come una vera e propria centrale dello spaccio, con tavoli colmi di buste in cellophane colorate, bilancini di precisione, nastro adesivo, materiale per il sottovuoto e bicarbonato, usato per il taglio della droga.

In totale, nell’appartamento, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato:

728 grammi di cocaina; 50 grammi di crack; 80 grammi di hashish; 190 grammi di bicarbonato; 570 euro in contanti; 3 bilancini di precisione; macchinari per il confezionamento sottovuoto. Tutta la sostanza rinvenuta è risultata positiva ai test narcotici.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno proceduto al sequestro penale dello stupefacente e del materiale utilizzato per la lavorazione e il confezionamento. Il denaro trovato è stato sequestrato quale provento dell’attività illecita.

I quattro soggetti coinvolti — il pusher 28enne, il suo complice 33enne, e la coppia trovata nell’appartamento— sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito sono stati accompagnati rispettivamente presso le case circondariali di Santa Maria Capua Vetere e Pozzuoli.