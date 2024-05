Scoppia lo scandalo sessuale a S.FELICE. Mentre il marito guarda la partita del Napoli, la moglie opera con un facoltoso imprenditore locale. BOCCACCIO 4 EVER

I manifesti che da giorni stanno imperversando in città hanno portato a denunce

SAN FELICE A CANCELLO – E chi l’avrebbe mai detto. San Felice a Cancello è sempre passato per un luogo un po’ arretratello, almeno dal punto di vista della libertà sessuale.

Nel senso che certe cose capitano, ma è difficile sgamarle in un’attestazione classica, canonica dei vizi privati e delle pubbliche virtù.

È successo perché, ad un certo punto della vita di questa cittadina, è saltato fuori un guastafeste, il quale si è messo in testa di scrivere soggetto e sceneggiatura di una ruspante “Beautiful”, paragonando i personaggi di cui si occupa e di cui fa nome e cognome a quelli della celeberrima soap americana. Per cui, ci sarebbe un Ridge e anche una Brooke.

Ridge sarebbe l’amante di una moglie fedifraga di una persona normale, un’aggettivazione parametrata alla sua attuale dichiarazione dei redditi.

Il nostro Ridge sarebbe un imprenditore facoltoso quanto accorto, in quanto girerebbe abitualmente in quella che il narratore definisce come una “500 scassata”, che lo accompagnerebbe spesso e volentieri in feste a Pozzuoli dove, però, farebbe volare da un pos all’altro una carta di credito molto remotamente esauribile.

Nella narrazione boccaccesca si inseriscono anche degli elementi che appartengono alla tradizione della “cornetteria” italica. Il povero marito tifosissimo del Napoli e inchiodato per ora alla tv, mentre la fedifraga tuberebbe al telefono con l’imprenditore.

Ma la storia non sarebbe circoscritta ad uno schema tutto sommato usuale della moglie 50enne molto ben tenuta ormai a caccia di nuove emozioni, di un imprenditore, a sua volta però sposato, ma in procinto, a quanto racconta il narratore della biutifùl sanfeliciana, in procinto a separarsi e il povero marito costretto a misurarsi con l’altezza della porte affinché possa passare da una stanza all’altra.

Insomma, non è un nuovo amore che si sostituisce, con l’amarezza di chi viene tradito, ad uno precedente. Perché la signora, sempre stando al racconto, sarebbe diventata un’estimatrice quasi musicale della variazione sul tema. Okay, l’imprenditore, ma via libera ad almeno tre uomini cresciuti troppo tardi.

Non sappiamo se queste attitudini siano note all’imprenditore con la 500 scassata, ma magari il narratore sanfeliciano che, a nostro avviso, esagera (non sappiamo se per invidia) nelle definizione appioppate alla donna, dimostrandosi di non essere un liberale o un libertario, lo racconterà nella prossima puntata.

Siccome in questi volantini, che noi abbiamo visto, vengono formulate le generalità dell’imprenditore, della donna e degli altri uomini, ma anche di qualche amministratore locale e qualche ex candidato al consiglio comunale, sono partite le denunce.

Ma il volantinaro si è dimostrato per il momento imprendibile più di quanto non lo fosse al tempo unabomber.

Naturalmente, il genere umano sin da quando è esistito, si è sempre mostrato interessato a queste situazioni. E non è un caso, infatti, che Il Decamerone fu un’opera che ebbe molto più successo tra i coevi del Boccaccio rispetto all’immensa Divina Commedia. Per cui, siamo in campana e aspettiamo con grande trepidazione la decima puntata.