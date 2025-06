SCRICCHIOLA IL REGNO DI ZANNINI. Chiesto l’arresto per l’ex comandante dei vigili di MONDRAGONE. Indagato l’ex sindaco Pacifico, l’attuale vicesindaco e altri 10 agenti della Municipale

Inutili gli appelli, da noi formulati a suo tempo, alla fascia tricolore, affinché non di prestasse a “giochi” orchestrati da altri. Ora dica la verità ai magistrati, perché è una persona perbene che si è fatto trascinare in un sistema troppo più grande di lui. I reati contestati: concussione, peculato, falso e altri

MONDRAGONE – (g.g.) – Quante volte abbiamo scritto dall’allora sindaco di Mondragone Virgilio Pacifico, che purtroppo immeritatamente ha dovuto sopportare il fio di essere il burattino politico nelle mani dell’incintrollato, incontinente Giovanni Zannini, che lui, in quanto sindaco, seppur solo cartaceo, con la storia del concorso er le assunzioni dei nuovi vigili urbani sarebbe finito nei guai? Decine e decine di volte glielo abbiamo scritto.

Ma lui non se n’è dato per inteso.

gli domandiamo: chi ci sta e chi ci manca nella lista degli indagati per reati gravissimi, concussione, peculato, falso ecc., che hanno ricevuto ultimamente l’avviso di chiusura delle indagini?

Sicuramente ci sta, col proprio nome in tutta evidenza, proprio Virgilio Pacifico, che magari farebbe bene a riflettere un poco su quale avvocato scegliere e su come utilizzare ciò che, da indagato, gli consente la procedura penale all’indomani della notifica ricevuta di conclusione delle indagini, visto che è suo diritto chiedere un interrogatorio magari per dire una volta e per tutte come si siano svolti veramente quei fatti e per dire se gli atti amministrativi contestati a lui fossero frutto di libera scelta o di ordini perentorio partiti da qualcuno che in questa lista di indagati non c è.

Attendendo buone nuove, che per noi sono costituite dall’accsrtamento totale della verità, andiamo alla lista che si apre con il nome dell’ex comandante dei vigili urbani David Bonuglia, il cui arrivo fu molto perorato al tempo dal già citato consigliere regionale Zannini.

Su Bonuglia, che resta famoso anche per l’appartamento privato che realizzò illegalmente all’interno dei locali del Comando dei vigili urbani di Mondragone, pende anche la spada dell’arresto invocato dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Indagati anche altri 10 vigili urbani: Giuseppe Piazza, Luigi Piazza, Amedeo Aldo Papa,

Paolo Ceraldi, Maurizio Treglia,

Giovanni Taglialatela, Salvatore Andrea De Filippo,

Ludovico De Lisa, Francesco Antignano, Davide Amati.



Poi i politici. Oltre al già citato e sindaco Virgilio Pacifico, l’attuale vicesindaco di Mondragone, Armando Marco Pacifico. Coinvolto nell’inchiesta anche l’imprenditore Francesco Verazzo e due componenti della commissione di un altro concorso, bandito dal Comune di Mondragone, quello per l’assunzione di un funzionario di categoria D.

In questo caso a finire nei guai sono stati il presidente della commissione Alessandro Buttarelli e Daniele Basso, segretario della stessa commissione.