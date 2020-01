SCUOLA CHIUSA PER TOPI. Dopo il video degli studenti e il sopralluogo dell’Asl arriva la decisione

VILLA LITERNO(d.l.) – Disposta la chiusura della scuola media Leonardo Da Vinci, in via Carducci a Villa Literno per la presenza di topi. Il sindaco, a fronte della richiesta inoltrata dalla dirigente scolastica Beatrice Tavoletta e del sopralluogo da parte degli uffici dell’Asl di Casal di Principe, nella persona del dottore Alfonso Schiavone, ha firmato l’ordinanza di chiusura per permettere la derattizzazione dell’edificio. La scuola resterà, quindi, chiusa da venerdì 10 gennaio a lunedì 13. In rete il video della presenza del roditore ripreso da uno studente.