SENZA VERGOGNA. Ladri portano via soldi, radio e tablet dalla sede della Croce Rossa. TUTTE LE IMMAGINI

CASAL DI PRINCIPE – Malviventi in azione nella notte dell’Epifania a Casal di Principe. Più che il furto in sé, colpisce particolarmente il luogo scelto dai ladri: la sede dell’associazione della Croce Rossa cittadina situata in corso Italia.

Erano da poco passate le due di notte quando la banda ha forzato il cancello d’ingresso. Dopo essere entrati, i ladri hanno poartato via dagli uffici il denaro, non tantissimo, presente nel distributore del caffè, dei tablet e alcune radio Motorola, da utilizzare nelle situazioni di emergenza.

Un’azione che colpisce chi giornalmente cerca di fare del bene, come i volontari della CRI

