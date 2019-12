VITULAZIO – Oltre 8 tonnellate di pesce, di questo in parte scaduto nel 2015, sono state sequestrate un capannone di Vitulazio. Tutto stava per essere immesso in commercio, proprio in queste feste di Natale alle porte. Il personale del CCAP Napoli, insieme agli addetti degli Uffici Dipendenti, stanno effettuando una serie di controlli in diversi depositi e attività commerciali della provincia di Caserta, nel corso della quale hanno ispezionato il capannone di Vitulazio.