IL NOME. Sequestrati orologi Rolex di lusso da 120 MILA EURO a noto tiktoker casertano

CASERTA – La Polizia di Stato di Caserta, specificatamente la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Caserta, ha sequestrato oggetti preziosi per un valore di 120mila euro ad un noto tiktoker casertano, ovvero Domenico Ferraro, del canale Luxury Watches, famoso per il suo mercato degli orologi di lusso..

L’influencer vendeva orologi di lusso senza licenza. Il commerciante di 44 anni, con precedenti, usava TikTok per promuovere la vendita di questi articoli. Dopo le indagini, è stato scoperto che non aveva la licenza per vendere beni preziosi e ora è stato segnalato alla Prefettura per le violazioni amministrative. Tutti gli oggetti sono stati confiscati.

Il 44enne è anche legato a un’altra indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Napoli, che ha portato al suo arresto il 10 settembre 2024 per possesso di una pistola. In quella occasione, gli erano stati sequestrati anche 96 orologi di lusso, di cui 70 dissequestrati, sospettati di essere contraffatti.