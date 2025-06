Sequestrato fabbricato abusivo nel Parco Nazionale del Matese

Denunciato il proprietario



SAN GREGORIO MATESE – I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di San Gregorio Matese, con l’ausilio del

Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Gregorio Matese, hanno svolto un

controllo in materia edilizia in località “Difesa” del comune di San Gregorio Matese, dove

hanno constatato la presenza di una struttura in corso di costruzione costituita da due

container affiancati rivestiti esternamente con doghe in legno, ancorati tra loro mediante

profilati in acciaio bullonati, montati su blocchi di cemento vibrocompresso poggiati al

suolo.

Si è accertato che i lavori sono stati realizzati senza alcun titolo edilizio in area sottoposta a

plurimo e restrittivo regime vincolistico, peraltro ricadente nell’area protetta Parco

Nazionale del Matese, in area vincolata paesaggisticamente per l’inclusione nel Piano

Territoriale Paesistico “Ambito Massiccio del Matese” approvato con D.M. 04 settembre

2000 dal Ministero per le Attività Culturali; in area Rete Natura 2000 in quanto inclusa nella

Zona

Speciale di Conservazione denominata “Matese-Casertano” Sito IT8010013.Immediatamente i militari hanno sottoposto l’immobile a sequestro preventivo ed hannodeferito in stato di libertà il proprietario dell’area per aver integrato reati in materiaurbanistico-edilizia e sismica, danneggiamento di area protetta, deturpamento del paesaggioe deterioramento di un sito Rete Natura 2000.