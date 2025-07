SEQUESTRO DA 43 MILIONI a una grande società casertana di logistica

Tra i clienti più noti anche Ikea

CARINARO – Un’importante azienda di logistica con sede a Carinaro, in Campania, è finita al centro di un’indagine della Guardia di Finanza di Milano, che ha portato al sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di 43 milioni di euro. La società, attiva su scala nazionale e tra i fornitori della multinazionale Ikea – non coinvolta nell’inchiesta – è accusata di gravi irregolarità fiscali e nell’impiego della manodopera.

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dai pubblici ministeri Paolo Storari e Valentina Mondovì, l’azienda avrebbe messo in atto, tra il 2019 e il 2024, un complesso meccanismo per ridurre il carico fiscale e previdenziale. In particolare, avrebbe fatto uso di cooperative e società appaltatrici – definite “società filtro” – che avrebbero emesso fatture per servizi in realtà mai prestati in modo autonomo.

Dietro a contratti di appalto formalmente regolari, si celerebbe in realtà una somministrazione illecita di manodopera: i lavoratori risultavano alle dipendenze delle cooperative, ma operavano direttamente per l’azienda principale. Questo sistema avrebbe consentito non solo un’evasione dell’IVA, ma anche l’omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai dipendenti.

Le indagini, affidate al Nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle, proseguono per accertare eventuali responsabilità ulteriori.