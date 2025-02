SEQUESTRO di 300 chili di carne e pesce senza tracciabilità: blitz dei Nas in un supermercato del casertano

Nessuna indicazione sull’imballaggio, sulla lottizzazione o sull’etichettatura consentiva di risalire alla provenienza e al processo di produzione o trasformazione dei prodotti.

CASTEL VOLTURNO – La tutela della salute dei cittadini al centro dei controlli eseguiti questa mattina dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone unitamente a personale del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Caserta, presso un supermercato etnico di Castel Volturno.



L’accesso dei militari all’esercizio commerciale, situato lungo la via Domiziana, è avvenuto poco dopo l’orario di apertura e i mirati controlli hanno riguardato, in particolar modo, le merci stoccate ed i prodotti freschi pronti per la vendita.

Le verifiche, eseguite su numerosi tagli di carne e partite di pesce di varia tipologia, hanno subito evidenziato la mancanza di qualsiasi indicazione relativa all’imballaggio, la lottizzazione o etichettatura atta a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità.



Pertanto, le carni ed i prodotti ittici esaminati sono risultati non riconducibili ad alcun processo di acquisto, produzione o trasformazione, con potenziale grave rischio per la salute dei consumatori.

I carabinieri, avuta la presenza del legale rappresentante del supermercato hanno immediatamente notificato le contestazioni e proceduto con il sequestro di circa 300 chili di prodotti carnei e prodotti ittici di varia tipologia.