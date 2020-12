SESSA AURUNCA – La segnalazione arriva dal gruppo Facebook Generazione Aurunca: “Ennesimo incidente in corrispondenza dell’incrocio che da Lauro porta in verso l’agriturismo Paino. Segnaletica invisibile e assenza di dossi per chi scende tra le cause della pericolosità”.

Per fortuna non si registrano feriti.

Foto: M. Simione