Sessana, doppio colpo di mercato e panchina doc: arrivano Pizzella, Ciccarelli e torna Ardone

La società gialloblù annuncia l’arrivo del portiere ex Angri e dell’esterno offensivo cresciuto nello Spezia. Ufficiale anche il ritorno in panchina di Marco Ardone: guiderà la Prima Squadra

SESSA AURUNCA (Pietro De Biasio) – Il mercato della Sessana inizia a prendere forma. Due innesti di qualità e prospettiva si aggiungono alla formazione gialloblù in vista della nuova stagione in Eccellenza Girone A: Antonio Pizzella, portiere classe 2001 con esperienze in Serie D, e Diego Ciccarelli, esterno offensivo rapido e tecnico, sono ufficialmente nuovi giocatori della Prima Squadra.

Il primo, Pizzella, arriva direttamente dall’Angri. Nato calcisticamente nell’Avellino, dove ha difeso i pali della formazione Primavera 2, ha poi vestito le maglie di Nocerina, Caratese e Termoli, collezionando minuti e parate in piazze calde e impegnative. A 23 anni è pronto a mettersi al servizio della Sessana con la grinta di chi vuole imporsi definitivamente. A rinforzare il reparto offensivo ci pensa invece Ciccarelli, profilo che non passa inosservato.

Cresciuto nel vivaio dello Spezia, con presenze nel campionato Primavera, ha proseguito la sua carriera con esperienze in Sardegna tra Budoni e Arzachena, prima di tornare in Campania indossando le maglie di Portici, Ercolanese e, nell’ultima stagione, Frattese. Estro, rapidità e dribbling: l’identikit di un giocatore che può accendere le corsie esterne. Ma il vero cuore della notizia è forse un altro: Marco Ardone, tecnico originario di Sessa Aurunca, è stato ufficializzato come allenatore della Prima Squadra.

Una figura cresciuta sul campo, con dieci stagioni alle spalle tra settori giovanili e prime squadre. Formatosi tra Under 16 e 17, ha portato diversi ragazzi nell’élite laziale ed è stato anche selezionatore della rappresentativa di Latina. In Eccellenza ha già lasciato il segno con l’Itri, salvato al primo colpo in un’annata complicata, e ha fatto esperienza anche tra i pro come vice-allenatore del Roma City, squadra con cui ha raggiunto la semifinale playoff in Serie D.

Il suo ritorno a casa è qualcosa di più di un ingaggio: è un segnale identitario forte, che unisce competenza, passione e appartenenza. «Bentornato Marco», scrive il club. E per una piazza storica come quella aurunca, questa è già una promessa di calcio vero.