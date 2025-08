Sfrutta il caos del mercato settimanale per rubare un Honda SH: ARRESTATO

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

CASAGIOVE – I Carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto un 42enne di Afragola, sorpreso questa mattina mentre tentava di rubare uno scooter Honda SH 150 in via Lorenzetti, nelle immediate vicinanze del mercato settimanale.

L’uomo, approfittando del viavai di persone nella zona del mercato, aveva forzato il lucchetto antifurto del veicolo, parcheggiato dalla legittima proprietaria, servendosi di attrezzi da scasso appositamente modificati. L’intervento tempestivo di una pattuglia dell’Arma in transito nell’area ha però frustrato il suo intento.

Dopo un breve inseguimento a piedi attraverso le vie adiacenti, i militari hanno bloccato il presunto ladro, trovandolo in possesso di chiavi e cacciaviti alterati per eludere rapidamente i sistemi di sicurezza dei motocicli.

Lo scooter, recuperato illeso, è stato immediatamente restituito alla proprietaria, che ha sporto regolare denuncia. Il 42enne, condotto in caserma per le formalità del caso, è stato posto ai domiciliari in attesa del giudizio per il reato di tentato furto aggravato.