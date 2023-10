Shock a scuola: bimbo di 11 anni aggredito con un tirapugni

L’aggressione è avvenuta durante l’orario di apertura dell’istituto

CASTEL VOLTURNO – Bambino di 11 anni aggredito, con un tirapugni, da un 14enne. E’ quanto accaduto in una scuola di Castel Volturno, come riportato da Ansa, durante l’orario di apertura dell’istituto.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la vittima sarebbe stata colpita per futili motivi. Un 14enne avrebbe sferrato un pugno al volto dell’11enne con un tirapugni, mandandolo all’ospedale. Il bimbo è stato infatti trasportato alla clinica Pineta Grande dove è stato medicato dal personale sanitario. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Informata anche la Procura dei Minori di Napoli che, a quanto si apprende, ha già ascoltato entrambi i ragazzini. Per il 14enne potrebbe scattare una denuncia per lesioni.