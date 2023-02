Shock in paese. Aggredisce la sorella e la spinge in un vetro: carabinieri sul posto

Un’accesa lite familiare che ha rischiato di trasformarsi in tragedia

SANTA MARIA A VICO – Un’accesa lite familiare ha rischiato di trasformarsi in tragedia. E’ accaduto questa sera verso le 19,00 a Santa Maria A Vico nei pressi di via Napoli adiacente la zona del Cellaio. Un giovane del posto durante una lite con la sorella l’avrebbe ferita spingendola con la testa nel vetro. Allertati i sanitari del 118. Sul posto si sono portati anche i carabinieri della locale stazione prelevando il giovane e portandolo in caserma.