Si arrampicano sul tubo del gas per svaligiare l’appartamento, in 3 messi in fuga dall’allarme

SANTA MARIA A VICO. Si sono arrampicati lungo il tubo che porta il gas all’appartamento, per tentare di svaligiarlo. Ma l’abitazione in questione era dotata di un sistema di allarme che li ha poi messi in fuga. E’ accaduto ieri sera a Santa Maria a Vico, tra via Ferdinando D’Aragona e via Nazionale Appia. I tra malviventi hanno tentato di saccheggiare l’appartamento a pochi passi da quello svaligiato la sera prima, dove erano riusciti a mettere a segno il colpo. Sul luogo del tentato furto si sono portati anche i carabinieri.