Si costruisce un area pic-nic a pagamento con gazebo in cemento abusivi. Denunciato il titolare

Operazione interforze ad “Alto impatto” – Stangate a due negozi per 10.000 €. Scoperti casi di violenza domestica.

CASTEL VOLTURNO – Nella serata di ieri, si è conclusa a Castel Volturno un’operazione interforze di controllo straordinario del territorio ad “alto impatto”. Sono state impiegate più di 40 unità tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e personale dell’A.S.L., che hanno consentito il controllo di oltre 400 persone e 200 veicoli. 2 le persone denunciate e 5 esercizi commerciali controllati.

In particolare, il Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno ha denunciato un uomo di 53anni, titolare di un’area pic-nic, per abusivismo edilizio, con il sequestro degli immobili illecitamente costruiti. Un’altra persona è stata denunciata poiché controllata senza patente alla guida di un veicolo. I controlli di polizia amministrativa hanno consentito di sanzionare due esercizi, per irregolarità varie, per un totale di oltre 10mila Euro.

In tema di misure di prevenzione, nell’ultimo periodo, il Questore di Caserta ha emesso, sul territorio di Castel Volturno, 4 provvedimenti di ammonimento per violenza domestica, 2 avvisi orali e 2 “dacur”. Irrogati, inoltre, 2 misure di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.