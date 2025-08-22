Si è spenta Filomena Ricciardi, mamma del noto penalista Paolo Di Furia

I funerali si terranno domani, 23 agosto, alle ore 10:15, presso la chiesa di Santa Cristina a Formicola

CAPUA – Profondo cordoglio nella comunità legale e tra quanti conoscono l’avvocato Paolo Di Furia per la perdita della sua amata madre, Filomena Ricciardi, venuta a mancare nelle scorse ore.

A darne notizia è stata la Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere, che attraverso un toccante messaggio affidato ai propri canali social ha espresso vicinanza al collega:

“Il Presidente, il Direttivo e gli associati tutti si uniscono al dolore che ha colpito l’amico e collega Avv. Paolo Di Furia per la perdita dell’amata madre”.

La signora Filomena lascia i figli Paolo e Rosalba, l’adorata nipotina MariaGrazia, i nipoti e tutti i familiari che ne piangono la scomparsa.

I funerali si terranno domani, 23 agosto, alle ore 10:15, presso la chiesa di Santa Cristina a Formicola, dove parenti, amici e colleghi si ritroveranno per l’ultimo saluto.