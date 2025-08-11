Si è spento don Alfonso De Balsi, figura storica della Chiesa casertana

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

CAIAZZO – È venuto a mancare questa mattina, in un clima di pace e raccoglimento, don Alfonso De Balsi. Il sacerdote, che aveva 91 anni, si era ritirato da due anni nella sua terra d’origine, Sant’Angelo d’Alife, piccolo centro ai piedi del Matese, dove era circondato dall’affetto della famiglia.

I funerali saranno celebrati martedì 12 agosto alle ore 10.30 nella chiesa di Santa Maria della Valle, alla presenza del Vescovo Monsignor Giacomo Cirulli. Fino all’ultimo ha vissuto la sua fede con intensità e dedizione. La sua ultima celebrazione pubblica risale al 24 settembre 2023, nella chiesa di Santa Caterina ad Alife, comunità di cui era stato rettore. In quell’occasione, salutando i fedeli, aveva rinnovato il suo invito a mettere la Parola di Dio al centro dell’esistenza, richiamando il valore della preghiera e della comunione fraterna.

Durante la sua attività pastorale, don Alfonso si era speso con particolare impegno nella promozione della pace e della solidarietà, soprattutto nei confronti delle persone più fragili. Come direttore della Caritas diocesana, incarico ricoperto per oltre trent’anni, ha dato vita a numerosi progetti a sostegno di famiglie, lavoratori e persone in difficoltà, promuovendo una visione della carità fondata sulla prossimità concreta e sulla dignità umana.