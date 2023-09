Si è spento il direttore del supermercato del rione San Nicola. Fatale una caduta in casa

Negli ultimi giorni Antonio sembrava dare segni di ripresa fino alla giornata di ieri, quando poi è arrivata la notizia che nessuno si aspettava

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ennesimo grave lutto in città. Si è spento all’età di 74 anni, Antonio Fontana. Fatale è stata una caduta avvenuta in casa qualche settimana fa e per cui si è reso necessario il suo trasporto in ospedale a causa di una emorragia cerebrale. Negli ultimi giorni Antonio sembrava dare segni di ripresa fino alla giornata di ieri quando poi è arrivata la notizia che nessuno si aspettava. Rispettato e benvoluto da tutti, in particolar modo dai clienti del supermercato che dirigeva da oltre 30 anni nel rione San Nicola, Antonio era un uomo gentile e taciturno, che ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio, 10 settembre 2023, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano alle ore 15.30.

Porgiamo alla famiglia Fontana, le nostre più sentite condoglianze.