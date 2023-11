Si è spento l’onorevole Antonio Del Monaco

Aveva 67 anni

MADDALONI – Antonio Del Monaco, Generale di Brigata in ausiliaria e deputato del Movimento 5 Stelle fino al 12 ottobre 2022, si è spento all’età di 67 anni.

Lo annuncia il sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo: “Sono profondamente addolorato per la scomparsa dell’onorevole Antonio del Monaco, un cittadino esemplare, un amico, un uomo che con il suo impegno attivo dentro e fuori le istituzioni si è sempre prodigato per il bene della mostra terra e per la legalità. Ricorderò di Antonio la passione, i consigli saggi, il sorriso buono. Ciao Antonio”.

Il primo cittadino ha annunciato che sarà osservato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Del Monaco.

“Dolore e dispiacere in tutta la provincia di Caserta per la scomparsa dell’Onorevole Antonio Del Monaco. Un punto di riferimento, in particolare per la comunita’ di Maddaloni. Una persona perbene, capace e determinata. Una carriera straordinaria nell’Esercito Italiano per il Generale Del Monaco che successivamente e’ stato eletto Deputato nella passata Legislatura. Le idee politiche non ci accumunavano ma la stima era tanta, tantissima. Impegnato nell’associazionismo, si e’ sempre battuto per i piu’ deboli. Lascia un enorme vuoto. A Dio Onorevole. Sentite condoglianze alla famiglia Del Monaco“. Così l’Onorevole Regionale Maria Luigia Iodice.