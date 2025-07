Si fa il bagno nella fontana e corre nudo per le vie di CAPUA. Massimo Antropoli: “Tutelare la sicurezza dei cittadini e del giovane con evidenti problemi di salute”

Il 24enne, extracomunitario, non è nuovo ad episodi del genere

CAPUA – Il consigliere comunale Massimo Antropoli interviene sull’episodio del giovane che è stato visto correre nudo n via Napoli. “Grande trambusto e anche attimi di paura questa mattina in via Napoli quando i passanti hanno scorto un giovane nudo correre per strada. Il fatto è avvenuto in un punto molto frequentato, richiamando in strada diversi curiosi. Questa persona già da settimane sta attirando l’attenzione per gesti inconsulti, non ultimo anche il bagno nella fontana di piazza Medaglie d’Oro. I cittadini sono disorientati e hanno paura perché non si ha contezza se

quest’individuo possa anche compiere atti pericolosi nei confronti dei passanti. Certamente l’amministrazione comunale ha il dovere di mettere in campo tutte le azioni utili per garantire la doverosa serenità dei capuani ma anche di aiutare una persona con evidenti problemi di salute. L’intervento si rende necessario per tutelare la sicurezza dello stesso individuo che potrebbe essere gravemente aggredito da qualche cittadino impaurito”.