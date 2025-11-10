Si fingono impiegati di banca e truffano una donna convincendola a spedire cinque bonifici. Ecco quanto avevano intascato

Alla fine sono stati individuati e denunciati

CASERTA – Sulle truffe la nostra Regione e la nostra Provincia sono delle eccellenze mondiali. Soprattutto quando si tratta di prendere di prendere di mira degli anziani.

Sono casertane e napoletane infatti, le persone di 38, 46 e 58 anni denunciate per truffa aggravata in concorso al reato di sostituzione di persone in Veneto, per essere riusciti a raggiare una 72enne di Zevio, comune in provincia di Verona, a spedire cinque bonifici per un importo complessivo di 29.500 euro. Si fingevano impiegati bancati.

I truffatori sono riusciti a convincere la donna che il suo conto corrente fosse stato agganciato da qualche malvivente e che per questo motivo fosse in uscita un “finto” bonifico. Di conseguenza la 72enne è stata convinta della necessità di trasferire i soldi su un conto più sicuro.

La donna aveva partecipato a dei corsi antitruffa, ma evidentemente non aveva appreso bene gli insegnamenti se è vero come è vero che i cinque bonifici li ha fatti. Solo successivamente, insospettita da altre richieste di denaro fattele, si è recata presso la stazione die carabinieri di Zevio che hanno individuato i responsabili della tentata truffa.

Dei 29.500 euro è stata ritrovata, sui conti dei denunciati, una quota parte che la donna potrà riacquisire perché evidentemente il resto era stato speso oppure inviato su altri conti correnti appartenenti ai complici dei tre truffatori.