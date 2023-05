CASERTA. Si lancia nella fontana di Nettuno vestito da centurione: assolti Sforza ed il suo “complice”

Ancora una volta alla ribalta della cronaca.

CASERTA Ancora una volta il broker casertano Paolo Sforza alla ribalta della cronaca. Stavolta è stato assolto dall’accusa di manifestazione non autorizzata dai giudici del tribunale di Firenze. Il nostro, infatti, si lanciò, vestito da centurione, nella fontana del Nettuno a Firenze. Assolto anche per il ‘complice’ del broker, Raffaele Capone, che lo avrebbe ripreso durante il raid.

Già nel 2019 Sforza, entrò nella Fontana di Trevi, sempre vestito da antico romano, arringando nei pressi delle cascate d’acqua del monumento nel cuore di Roma, la folla di turisti presenti ai bordi della grande vasca. Ad interrompere il suo show, immortalato in un video postato poi su twitter dalla sindaca Virginia Raggi, ci pensò un vigile urbano, che entrato nella fontana, portò l’uomo fuori dall’acqua, sanzionandolo con 550 euro di multa e il daspo. Paolo Sforza, della frazione San Benedetto aveva, in quel caso, messo in scena un’azione dimostrativa a favore dei commercianti campani vittime della camorra, chiedendo di parlare con il ministro dell’Interno.