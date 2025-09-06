Si perde nel bosco a 12 anni. Poi telefona ai carabinieri che si mobilitano per salvarlo

Il ragazzino, caduto in un sottobosco, non riusciva più a trovare la strada di casa

CASERTA – Si era recato nel bosco, in sella alla sua bicicletta. Poi, caduto tra i rovi di una strada sterrata, non era riuscito più a trovare la strada di casa. E’ questa la vicenda di un 12enne di Liberi che, durante un’escursione in solitaria avvenuta questa mattina, ha avuto la prontezza di chiamare il numero unico europeo di emergenza “112” che l’ha messo in contatto con la centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Caserta.

Il ragazzino, in lacrime e visibilmente spaventato, è stato tranquillizzato da un militare al telefono che, passo passo, nel corso della conversazione telefonica, lo ha spronato ad uscire dal sottobosco, guidandolo verso l’uscita. Lì è stato raggiunto dai carabinieri della stazione di Formicola che sono riusciti a raggiungere con esattezza il posto in cui si era disperso il 12enne grazie all’attivazione di un sistema di geocalizzazione sul cellulare del ragazzo.

Dopo attimi di paura e tensione, il ragazzino ha potuto riabbracciare suo padre, precedentemente allertato dai militari.