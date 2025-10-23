Si presenta in caserma armata di pistola: 56enne denunciata dai carabinieri

Si è recata dai carabinieri per presunte minacce subite dai familiari ed è stata trovata in possesso dell’arma

MONDRAGONE – Si presenta in caserma armata e viene denunciata. È accaduto presso la stazione carabinieri di Mondragone, dove i militari del locale Reparto Territoriale hanno denunciato in stato di libertà una 56enne, a seguito del ritrovamento di un’arma.

La donna si era recata presso gli uffici dell’Arma per sporgere denuncia di minacce subite da alcuni familiari.

Durante la deposizione ha dichiarato di essere in possesso di una pistola scacciacani che custodiva all’interno della propria borsa.

Su richiesta specifica dei carabinieri, la stessa, noncurante delle violazioni commesse, ha consegnato spontaneamente l’arma, una pistola scacciacani Gamo C-15 Blowback con caricatore a pallini, non dotata del tappo rosso di sicurezza. L’arma è stata immediatamente sottoposta a sequestro in attesa di essere versata presso l’Ufficio Corpi di Reato.

La 56enne è stata deferita all’autorità giudiziaria per porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre i carabinieri hanno informato tempestivamente la Procura della Repubblica competente.

L’intervento dei militari ha consentito di garantire la sicurezza all’interno della struttura e di procedere nel rispetto della legge, evitando potenziali rischi legati alla detenzione impropria di armi.