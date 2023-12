Si ribalta con l’auto a due passi dal Mc Donald’s: conducente in ospedale

L’incidente è avvenuto meno di un’ora fa.

MARCIANISE. L’incidente è avvenuto meno di un’ora fa, sulla statale 87 di Marcianise, nei pressi del casello autostradale di Caserta Sud. Un’auto, forse per la velocità o l’asfalto bagnato, si è ribaltata nella zona del Mc Donald’s. Il conducente è stato estratto dall’auto dai vigili del fuoco, subito intervenuti, e poi trasferito immediatamente in ospedale. Non si conoscono, al momento, le sue condizioni. Seguiranno aggiornamenti.