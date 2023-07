Si rifiuta di pagare il conto, picchia i proprietari e minaccia di dar fuoco al ristorante: 45enne davanti al giudice

L’uomo, con alcuni suoi amici, protagonista dell’aggressione.

CONCA DELLA CAMPANIA/ROCCAMONFINA. Non solo si rifiutarono di pagare il conto del ristorante, ma insultarono la proprietaria, aggredirono e minacciarono il marito di quest’ultima. I fatti accaddero nel luglio di due anni fa al Castagneto. Nel locale si presentarono, dopo aver prenotato, Giuseppe Attore, 45 anni di Pozzuoli ed alcuni suoi amici. Dopo aver consumato ogni ben di Dio, la titolare Tiziana De Luca portò loro il conto di 630 euro. Attore si rifiutò di pagare e minacciò anche di bruciare il locale. Da qui nacque la discussione nella quale intervenne anche Giampietro Albanese, marito

della De Luca, che fu picchiato dal gruppo unitamente a Chiara, una cameriera in servizio in quel momento. Prima di lasciare il locale Attore butto a terra 200 euro, minacciando ancora una volta di tornare per bruciare il locale. I proprietari presentarono denuncia ai carabinieri ed ora l’uomo si ritrova imputato in un processo che prenderà il via nell’ottobre del 2023. Gli altri commensali non sono mai stati identificati