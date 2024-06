Si sente male durante la tinta dal parrucchiere, 35ENNE AL PRONTO SOCCORSO

ORTA DI ATELLA – È stata ricoverata al pronto soccorso la 35enne di Orta di Atella che nel pomeriggio di ieri, sabato, si è sentita male mentre si trovava dal parrucchiere.

L’ipotesi al momento più plausibile è quella di una grave reazione allergica a seguito dell’applicazione della tintura per capelli, ma sulle cause saranno importanti le prossime ore per averne certezza.

La donna è stata trasportata in ospedale, dopo che presso il coiffeur è giunta un’ambulanza.