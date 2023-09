Si sente male in sella al suo scooter e muore davanti al ristorante

Inutili i soccorsi del 118.

LUSCIANO. Si è sentito male mentre era in sella al suo scooter e si è accasciato a terra, proprio davanti al ristorante pizzeria D’Angelo a Lusciano. Forse colto da malore, per il pover’uomo non c’è stato nulla da fare: inutili i soccorsi del 118 che non hanno potuto che accertarne la morte. Ancora da chiarire bene la dinamica dell’accaduto: non si sa, infatti, se l’uomo, poco prima del decesso, avesse avuto un incidente.