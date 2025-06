Si sente male mentre lavora alla fibra internet: muore papà operaio 38enne

CASTEL VOLTURNO – Tragedia sul lavoro a Castel Volturno, venerdì mattina 6 giugno: Antonio D’Avella, 38 anni, è morto improvvisamente a causa di un malore mentre era impegnato in un cantiere per l’installazione della rete in fibra ottica. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Antonio, originario di Avella, era un giovane marito e padre: lascia la moglie e una bambina di sei anni, i suoi “due grandi amori”, come scriveva con orgoglio sui social. Molto conosciuto nella sua comunità, aveva fatto parte per anni della Protezione Civile, partecipando con dedizione a numerose iniziative a sostegno dei cittadini.