Si tuffa in piscina e smette di respirare, bimbo di 5 anni salvato da un poliziotto fuori servizio

Quando è giunta l’ambulanza il piccolo aveva già ripreso i sensi.

SANTA MARIA A VICO. Sono stati attimi di puro terrore quelli vissuti oggi nella piscina Happy days, a Santa Maria a Vico. Un bimbo di appena 5 anni subito dopo essersi tuffato in acqua, ha iniziato a star male, fino a non respirare più. Fortunatamente il bagnino ed un poliziotto fuori servizio del commissariato di Maddaloni, sono immediatamente intervenuti. Al bambino, di origine ucraina, è stato praticato un massaggio cardiaco e, dopo un paio di minuti, ha ripreso a respirare. Quando, infatti, è giunta l’ambulanza, il piccolo aveva già ripreso i sensi. I sanitari lo hanno trasportato in ospedale, per i controlli del caso.