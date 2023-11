Sicurezza: reparti speciali dei carabinieri alla REGGIA di CASERTA

In occasione delle festività e per i giorni a seguire.

CASERTA. In occasione della ricorrenza della festa di Ognissanti, e per i giorni a seguire, in previsione del maggior afflusso di turisti presso la Reggia di Caserta, riconosciuta dall’Unesco patrimonio dell’Umanità, che ha tra l’altro aderito alle iniziative del Ministero della Cultura consentendo l’accesso gratuito nei giorni festivi, aliquote delle Squadre Operative di Supporto Carabinieri (SOS), in linea con le disposizioni diramate dal Prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo in tema di sicurezza, sono state impiegate all’esterno del complesso vanvitelliano in appoggio all’Arma territoriale e alle altre Forze dell’ordine, allo scopo di intensificare i servizi di vigilanza a carattere preventivo.

Le Squadre Operative di Supporto dell’Arma, composte da personale altamente specializzato anche in interventi antiterrorismo, saranno impiegate per l’intera settimana anche presso altre strutture d’interesse culturale, artistico e commerciale della città di Caserta e delle zone limitrofe.