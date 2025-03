Sicurezza Stradale e Smart Mobility: l’Assessore Olga Diana accelera sull’innovazione con il  progetto SALVM

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

AVERSA – Dopo l’approvazione del Piano Urbano del Traffico (PUT), l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Franco Matacena è subito al lavoro per la sua attuazione. Attraverso l’impegno dell’Assessore alla Mobilità, Olga Diana, sarà presto presentato alla cittadinanza un progetto innovativo incentrato sulla sicurezza stradale e la smart mobility.

Il progetto di ricerca – fa sapere l’assessore Olga Diana – denominato SALVM (Piattaforma per la SALVaguardia degli utenti deboli basata su servizi road-side di Mobilità intelligente), introduce soluzioni avanzate per migliorare la sicurezza degli utenti della strada, con particolare attenzione ai più vulnerabili. Grazie all’impiego di tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA) e di unità hardware all’avanguardia (Road Side Units – RSU, On Board Units – OBU e smartphone), SALVM sarà in grado di rilevare situazioni di imminente pericolo e inviare notifiche in tempo reale a tutti gli attori coinvolti, contribuendo così a ridurre il rischio di incidenti stradali.

Obiettivi e benefici del progetto SALVM:

– Riduzione della probabilità di incidenti stradali gravi o fatali;

– Identificazione preventiva di ingorghi e gestione ottimizzata del traffico;

– Rilevazione immediata di situazioni di pericolo attraverso IA;

– Notifiche in tempo reale per utenti e autorità competenti;

– Miglioramento della sicurezza stradale attraverso servizi C-ITS per veicoli intelligenti e a guida autonoma.

Il Comune di Aversa – continua l’assessore Olga Diana – parteciperà al progetto in qualità di “End User”, contribuendo attivamente alle attività di sperimentazione e sviluppo. Nelle prossime settimane, saranno avviate le seguenti iniziative:

– Partecipazione agli eventi dimostrativi previsti per la fine di luglio;

– Sperimentazione dei casi d’uso per integrare il progetto nel contesto urbano di Aversa;

– Identificazione di un’area cittadina per la fase di test del sistema;

– Accesso ai flussi video nei punti critici della città per il monitoraggio del traffico e la sicurezza dei pedoni.

Il progetto SALVM di South Engineering srl è un’iniziativa dell’Open Call di Spoke 7, coordinata dall’Università Federico II. Il progetto, in sinergia con la flagship CCAM4Italy, è parte integrante del MOST – Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile ed è finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Consigliere Di Virgilio per il lavoro svolto e per l’impegno che sta profondendo l’Assessore Olga Diana anche per l’imminente approvazione, da parte della Giunta Matacena, di un ulteriore intervento strategico: “l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici in più punti della città. Un passo fondamentale per incentivare la mobilità sostenibile e rispondere alle esigenze di una città che punta a un futuro sempre più green. Due progetti – continua il Consigliere Di Virgilio – che vanno verso la direzione di rendere Aversa un modello di innovazione e sostenibilità, con interventi concreti a beneficio della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini”.