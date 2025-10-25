Sigilli alla mega azienda bufalina del cugino di Michele Zagaria: villette abusive e furto di energia pubblica

L’operazione congiunta della Polizia e della Municipale

CASTEL VOLTURNO – Una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Municipale di Castel Volturno ha portato al sequestro di una maxi azienda bufalina riconducibile a Raffaele Zagaria, cugino del boss Michele Zagaria, noto come ‘Capastorta’.

Nel mirino degli agenti è finita un’estensione di oltre 10mila metri quadrati, al cui interno sono stati accertati numerosi abusi edilizi. Dalle stalle ai cosiddetti “lagoni”, passando per l’area adibita alla macellazione: tutto sarebbe stato realizzato in assenza di autorizzazioni.

Abusivi anche tre immobili residenziali – due villette a due piani e una abitazione al pian terreno – abitati dalla famiglia Zagaria.

Non solo: gli accertamenti hanno fatto emergere anche un furto aggravato di energia elettrica. L’intero complesso, secondo quanto scoperto dagli inquirenti, era alimentato grazie a un allaccio diretto e illegale alla rete della pubblica illuminazione.

Per Raffaele Zagaria è scattata una denuncia a piede libero con un ventaglio di ipotesi di reato che comprende furto di energia, abuso edilizio e violazioni in materia ambientale. L’intera area è stata posta sotto sequestro.