Signora casertana ha costosi dipinti rubati in casa. SEQUESTRATI E INDAGATA

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

“Regalati, non so nulla”. Accusa provvisoria di ricettazione dopo la scoperta dei carabinieri

VILLA LITERNO – Su decreto del Pubblico Ministero della Procura di Aversa Napoli Nord, nei giorni scorsi i Carabinieri di Villa Literno hanno effettuato una perquisizione a casa di un’anziana signora con l’obiettivo di rintracciare dipinti rubati. Durante l’intervento, oltre al quadro che si stava cercando, i militari hanno sequestrato anche un altro dipinto, ritenuto anch’esso oggetto di furto.

I quadri, che raffigurano immagini sacre, erano esposti nel vano scala dell’abitazione della signora, che li possedeva da almeno un decennio, ricevuti come regalo da una persona non identificata. Nonostante la donna affermi di non essere a conoscenza della provenienza illecita delle opere, è stata comunque indagata per ricettazione.