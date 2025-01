Sindaco casertano aggredito da due 18enni per i botti: SCATTA “L’ESILIO”

SUCCIVO – Il Questore di Caserta, Andrea Grassi, ha emesso 2 “daspo urbani”, provvedimento che impone il divieto di accesso alle aree urbane, nei confronti di 18enni di origine nordafricana.

Nello scorso mese di novembre, il Sindaco di Succivo, Salvatore Papà, è intervenuto per fermare i 2 giovani, uno minorenne all’epoca dei fatti, mentre stavano esplodendo alcuni petardi all’interno di cassonetti per la raccolta dei rifiuti, creando pericolo per i passanti. Gli stessi hanno reagito, inveendo e aggredendo il primo cittadino, anche con l’utilizzo di uno spray urticante al peperoncino.

L’attività istruttoria, svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Caserta su segnalazione dei Carabinieri di Sant’Arpino, ha consentito al Questore di emettere, nei confronti dei due giovani, il provvedimento amministrativo che vieta la presenza, per 2 anni, nei pressi di esercizi pubblici presenti nella zona centrale del comune di Succivo.