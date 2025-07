Sindaco Di Leone VS sindaco Civitillo 3-0. A Piedimonte cancellato il concerto di Tony Effe, che ora canterà gratis a Baia Domizia il 20 agosto

Una vicenda stranissima quella verificatasi nel comune dell’alto casertano, che nemmeno i consiglieri comunali sono riusciti a capire fino in fondo, accusando il primo cittadino di atteggiamenti personalistici e non trasparenti per i 220mila euro circa stanziati e poi revocati. Prosegue invece a gonfie vele l’estate musicale di Baia Domizia

PIEDIMONTE MATESE/CELLOLE – Non è che si siano capiti granché i motivi per cui è saltato l’atteso concerto di Tony Effe a Piedimonte Matese, nell’Arena Matese. Un evento su cui avevano puntato molto sia il Comune che il sindaco Vittorio Civitillo, per gli amici Victor.

Scorrendo le cronache dei siti più locali, c’è chi parla di una scelta legata ai contenuti delle canzoni e ai comportamenti di Tony Effe sul palco (anche se questa motivazione regge poco: si sapeva già benissimo chi fosse l’artista. E poi, non esageriamo: è una questione superata e, francamente, Tony Effe gode di un seguito generazionale molto consistente, in grado — se promosso bene — di attirare anche 10/12 mila spettatori paganti).

C’è poi chi scrive che la prevendita per l’evento, previsto per sabato 19 luglio, sia andata molto male. Al punto che neppure i 121 mila euro stanziati dal Comune di Piedimonte sarebbero bastati a coprire i costi. Bisognerebbe chiarire — e al momento non ci siamo riusciti — se il Comune abbia destinato il proprio contributo solo per il concerto di Tony Effe, oppure per un pacchetto che comprendeva anche il live di Sal Da Vinci. Si parla di due stanziamenti distinti, ma se fosse così, il problema riguarderebbe soprattutto il mancato profitto degli organizzatori, che contavano su una vendita massiccia di biglietti tramite TicketOne e altri portali.

Fonti affidabili, tra cui organizzatori di eventi di alto livello, ci hanno riferito che ingaggiare Tony Effe nel 2025 costa circa 100 mila euro tutto compreso. I cittadini matesini possono fare le loro considerazioni.

Fatto sta che l’amministrazione comunale non ne esce affatto bene. A rompere il silenzio è stato il collega e consigliere comunale Gianfrancesco D’Andrea, che non chiarisce i motivi del dietrofront del Comune — semplicemente perché, a suo dire, non li conosce.

“Ho spesso apprezzato pubblicamente molte iniziative di questa amministrazione. Allo stesso modo, condanno però questo modo di agire, che giudico estremamente personalistico, poco trasparente e segnato da diverse illegittimità amministrative” — ha dichiarato.

Molto diversa è invece la situazione nella vicina Baia Domizia, dove Tony Effe si esibirà regolarmente il 20 agosto all’Arena dei Pini, gratuitamente per il pubblico, con consumazione obbligatoria. Un altro grande colpo messo a segno dal sindaco di Cellole, Guido Di Leone, che per professione conosce bene il mondo dello spettacolo e riesce a gestire al meglio le dinamiche organizzative, riducendo i costi al minimo.

L’Arena dei Pini si sta affermando come un vero e proprio polo culturale e musicale del territorio, grazie anche alla collaborazione con partner come Radio 105 e all’ottima riuscita delle edizioni precedenti dell’Arena dei Pini Summer Festival.

Visto che fino ad oggi gli eventi promossi dal Comune di Cellole non hanno mai deluso, i fan casertani di Tony Effe farebbero bene a puntare su Baia Domizia. Anche perché è tutto gratis — e questo, diciamolo, non guasta affatto.