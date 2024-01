Sindaco e assessore davanti al giudice per rissa e lesioni

Il pm ha chiesto il rinvio a giudizio.

VILLA DI BRIANO. Ha preso il via ieri l’udienza preliminare per rissa e lesioni, che vede imputati il sindaco di Villa di Briano, Luigi Della Corte, Biagio Della Corte, che è fratello del primo cittadino e vigile urbano, l’assessore Paolo Conte, il cronista Raffaele Della Corte e sua moglie.

La pubblica accusa, che in primo tempo aveva chiesto l’archiviazione del caso, dopo ulteriori indagini “commissionate” dal gip Vincenzo Saladino del tribunale di Aversa-Napoli Nord, ha chiesto il rinvio a giudizio dei 5 indagati. Il litigio sarebbe sorto a Casaluce per poi “spostarsi” nei pressi dell’abitazione del cronista che si trovata in auto con la moglie. In questo caso, allo scontro si sarebbe aggiunto il sindaco di Villa di Briano che si trovava in compagnia dell’assessore Paolo Conte. Probabilmente la rissa è sorta per qualche articolo “poco gradito” scritto da Raffaele Della Corte.