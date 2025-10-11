Slot illegali in un noto bar del centro: maxi multa da 44mila euro per il titolare

Scattato anche il sequestro oltre alla denuncia, per il titolare, per frode informatica, frode ai danni dello Stato e ricettazione

CASAL DI PRINCIPE – Nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio, i militari della locale Stazione — con il supporto delle Compagnie Carabinieri di Marcianise e Aversa, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta e del Nucleo Cinofili di Sarno — hanno effettuato verifiche mirate su attività commerciali. A Casal di Principe, i militari — insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — hanno denunciato un 52enne, titolare di un Bar di quel centro.

Nel locale sono state trovate quattro slot machine irregolari e un dispositivo cambia monete non conforme alle normative.

Per il commerciante è scattata una maxi multa da 44mila euro e il sequestro delle apparecchiature, oltre alla denuncia per frode informatica, frode ai danni dello Stato e ricettazione.