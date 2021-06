Sorpresa dai carabinieri con la droga in auto: 30enne arrestata

CARINOLA – Nel corso della mattinata odierna, in Carinola, via provinciale San Biagio, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio, una 30enne di Napoli. I militari dell’Arma, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno controllato una vettura Hyundai Atos con a bordo tre persone. A seguito di perquisizione personale, la donna è stata trovata in possesso di gr. 103 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”. Gli atri due occupanti il veicolo sono stati denunciati per concorso nel medesimo reato. L’arrestata è stata associata presso il carcere femminile di Pozzuoli (Na).