Sorpresi a rubare rame: carabinieri denunciano 6 persone

Ritenuti responsabili di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso

MADDALONI – I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni, unitamente a quelli della locale Stazione ed a quelli della Stazione di Grazzanise, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere la commissione di reati predatori, hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di 6 persone, ritenute responsabili di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso.

I militari dell’Arma hanno sorpreso i denunciati, cinque uomini ed una donna, di cui tre di origine rumena, un italiano, un ucraina ed un pachistano mentre stavano cercando di asportare rame da uno stabilimento dismesso sito sulla via Appia, agro del comune di Maddaloni.

Il gruppo stava utilizzando per il furto due autovetture di cui una destinata al trasporto della refurtiva.

Tutti i fermati, sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di attrezzi e arnesi da scasso. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.