Sorpresi a “tagliare” 7 kg di cocaina: in tre finiscono in manette. I NOMI

ORTA DI ATELLA – Erano stati arrestati mentre tentavano la fuga durante un blitz anti droga della Guardia di Finanza che, in un appartamento di Orta d’Atella, lo scorso 5 novembre, ha trovato e sequestrato quasi 7 kg di cocaina pura, 207mila euro in contanti risultati falsi e sostanze chimiche verosimilmente destinati a “tagliare” lo stupefacente ea produrre le banconote false. In arresto erano finiti Giuseppe Puzone, 55enne già noto alle forze dell’ordine; Carmine Martucci, 44 anni e Orlando Gaviria Acosta, colombiano di 64 anni. Secondo gli indagati i tre indagati erano intenti a “tagliare” la sostanza stupefacenti quando si sono accorti dell’arrivo dei finanzieri attraverso un sistema di videosorveglianza. Nei confronti di Martucci e di Gaviria Acosta, il gip di Napoli Nord, qualche giorno dopo l’arresto, ha disposto la fine di carcere per i reati concorso in a provaccio di sostanze stupefacenti e falsificazione. Per Puzone, invece, ha disposto gli arresti domiciliari per motivi di salute. Ieri il Tribunale del Riesame di Napoli ha scarcerato, e disposto i domiciliari, per uno dei due arrestati finiti in cella: si tratta di Carmine Martucci, difeso dall’avvocato Fabrizio De Maio.