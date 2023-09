Sorpreso a rubare 3 quintali di pesche, 56enne nei guai

La frutta recuperata è stata restituita al proprietario.

FRANCOLISE Aveva aspettato il calare della sera per mettere in atto il furto di oltre 300 chili di pesche da un terreno privato della Frazione di Sant’Andrea del Pizzone, agro del comune di Francolise. Ma il 56enne di Casal di Principe è stato sorpreso dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone proprio con le mani nel sacco. I militari dell’Arma, immediatamente accorsi a seguito della segnalazione pervenuta sul numero di pronto intervento “112”, hanno sorpreso l’uomo mentre stava continuando a raccogliere le pesche, circondato dalle numerosissime cassette già riempite, di cui alcune già caricate sulla sua autovettura.

I Carabinieri hanno bloccato il 56enne e lo hanno accompagnato presso la Stazione Carabinieri di Sant’Andrea del Pizzone dove è stato denunciato in stato di libertà. Dovrà rispondere di furto aggravato. La frutta recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.