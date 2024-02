IL NOME. Sorpreso a rubare al Centro Commerciale Campania lo stesso giorno in cui viene condannato per un altro furto

Ha rubato una tuta e tre profumi, beccato da un vigilante

MARCIANISE – Arresti domiciliari per Antonio Faro, 40enne di Somma Vesuviana. E’ l’esito dell’udienza celebrata dinanzi al giudice Giuseppe Meccariello della terza sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accusato del furto di tre profumi e di una tutta presso alcuni store del Centro Campania.

Il 40enne lunedì, 12 febbraio, si è dapprima recato presso il negozio Primor dove ha sottratto i profumi poi in un negozio di abbigliamento sportivo adiacente dove ha rubato un tuta. Scoperto dalle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale è stato bloccato dal vigilante in attesa dell’arrivo dei carabinieri della compagnia di Marcianise. L’uomo è stato arrestato lo stesso giorno in cui veniva condannato ad 8 mesi di reclusione con pena sospesa, per il precedente furto in un negozio di ottica della galleria commerciale “Progress” a San Marco Evangelista, di due paia di occhiali per un valore commerciale di 700 euro.