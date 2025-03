Spacca la testa al suocero dopo aver aggredito la moglie per gelosia

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MONDRAGONE – Una violenta lite familiare è scoppiata la scorsa notte nei pressi dei Palazzi Azzurri di Mondragone. Secondo quanto ricostruito, un uomo avrebbe aggredito la moglie per motivi legati alla gelosia, nonostante la presenza della loro bambina. La donna è riuscita a fuggire e a rifugiarsi dai genitori, ma l’anziano padre, intervenuto per calmare la situazione, è stato a sua volta picchiato dall’uomo, riportando un grave trauma cranico. Ora è ricoverato in prognosi riservata.

La donna e la bambina sono state messe al sicuro in una struttura protetta, mentre l’aggressore, già agli arresti domiciliari per precedenti vicende giudiziarie, rischia di vedersi revocare la misura cautelare. I carabinieri hanno ricevuto le denunce della moglie e del suocero, che potrebbero portare al suo trasferimento in carcere. Indagini sono in corso per chiarire ogni dettaglio della vicenda.