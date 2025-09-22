Spaccano il vetro dell’auto e rubano lo zaino di uno studente: ladri in azione nel parcheggio del supermercato

Il furto è avvenuto oggi alle 14

TRENTOLA DUCENTA – Aveva parcheggiato l’auto nei pressi del supermercato Eurospin, lungo via Larga. Ma al suo ritorno, non si aspettava di certo di ritrovarsi con la vettura danneggiata, forzata da alcuni malviventi che hanno rubato alcuni oggetti custoditi all’interno del veicolo.

A raccontare l’accaduto è stata la stessa proprietaria dell’auto tramite i social, che ha denunciato il furto subito avvenuto intorno alle 14 di questo pomeriggio. I ladri, dopo aver infranto il vetro nel tentativo di avere accesso all’interno dell’automobile, sono riusciti a portare via lo zaino del figlio della donna e un libro appena acquistato.