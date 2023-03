Spaccia cocaina nelle vie del centro mentre è in giro con la sua donna, arrestato 51enne

L’uomo aveva avviato una fiorente attività di spaccio.

SANTA MARIA CAPUA VETERE La Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito di un’attività finalizzata alla repressione del fenomeno dello spaccio di droga nella provincia, ha arrestato un 51enne, di origini partenopee ma di fatto domiciliato nel comune di S. Maria C.V., poiché colto nella flagranza del delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli investigatori della locale Squadra Mobile, nell’ambito di una mirata attività info-investigativa, apprendevano che il soggetto, con precedenti penali e di polizia per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi e in materia di stupefacenti, aveva avviato un’attività di spaccio, in particolare cocaina,

che cedeva al minuto nell’ambito urbano del comune di S. Maria C.V., utilizzando un’autovettura Peugeot 3008 di colore nero.

Alla luce di ciò, veniva predisposto uno specifico servizio di osservazione, riuscendo a localizzare l’autovettura condotta dal soggetto, in compagnia di una donna, nel mentre era in giro per le vie del centro.

Ne

conseguiva un immediato controllo dei due soggetti che permetteva di rinvenire, a seguito di perquisizione personale dell’uomo,

Veniva, inoltre, eseguito un accurato controllo anche presso l’abitazione dell’individuo, al termine del quale si rinveniva un rotolo di nastro isolante, un rotolo di buste in cellophane trasparente e una sigaretta elettronica avente tubi in plastica interni a forma concava e completamente danneggiati da fonti di calore, il cui utilizzo è riconducibile al confezionamento in dosi della sostanza stupefacente di cui si approvvigionava.

Terminati gli accertamenti di rito, il soggetto veniva tratto in arresto ed associato alla Casa Circondariale di S. Maria C.V. a disposizione della competente Autorità Giudiziaria